"Derinya Plajı'na erşimdeki uygulama ırkçılık"

Mağusa İnisiyatifi, MAGEM ve United Cyprus Now, Gazimağusa’daki Derinya Plajı’na erişimin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece KKTC ve TC vatandaşları ile sınırlandırılmasını eleştirdi.

3 örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulama “ırkçılık” olarak nitelendirildi.

“Mağusa’nın çok kültürlü, çok dinli yapısı” bulunduğu öne sürülen açıklamada, “Mağusa kentine ulaşan herkesin (Kıbrıslı Rumların, turistlerin, öğrencilerin, göçmenlerin) etnik kökenine bakılmaksızın erişebileceği adımların atılması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Derinya Plajı’na her insanın erişimi mümkün olana kadar, kamuoyu Derinya Plajı’nı boykot etmeye çağrıldı.