Derinya için hızlanmalı

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu üyeleri, Derinya Sınır Kapısı’na giderek çalışmalarla ilgili incelemede bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu üyeleri, Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros ve Sıla Usar İncirli, Derinya Sınır Kapısı’na giderek çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

4. Piyade Alay Komutanı Ali Koruk tarafından karşılanan milletvekillerine olay mahalinde brifing verildi. Bölge ile ilgili vekillere sunum gerçekleştiren Koruk, Ağustos’ta ihaleye çıkıldığını, yakın zamanda Derinya Kapısı’nın da açılacağını şuan için ara bölgedeki asfaltlama çalışmasının bittiğini ve sadece kontrol noktalarının yerleştirilmesi kaldığını ve onların da bitmesi neticesinde kapının açılacağını söyledi.

Grup adına basına açıklamada bulunan Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç Sınır Kapıları’nın açılması yönünde her iki tarafta da yoğun çalışmalar sürdüğünü belirterek, kapının açılmasının her iki toplum açısından olduğu gibi, Mağusa esnafı açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Derinya Kapısı’nda gerekli gözlem ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Akansoy, değerlendirmelerin daha sonra cumhurbaşkanı ve başbakanla paylaşacaklarını aktardı.

Cuma günü de Aplıç Kapısı’nı ziyaret edeceklerini belirten Akansoy, amaçlarının kapıların biran önce açılması yönünde girişimleri süratlendirmek olduğunu vurguladı.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının da yapması gereken projeler olduğunu anlatan Akansoy, bu konuda son noktaya varılması için gerekli iradenin gösterileceğini söyledi.

Akansoy, “Derinya kapısı bu dönemde açık olsaydı Güneyden kuzeye turist akacaktı. Bu ekonomik krizde çok iyi olacaktı. En azından Mağusa esnafı ve halkı rahatlayacaktı” dedi.