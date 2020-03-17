Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, alınan tüm tedbirlere rağmen sokakların insanlarla dolu olduğuna işaret etti ve hükümete çağrı yaptı: “Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim alınan tüm tedbirlere rağmen sokakların insanlarla dolu olduğuna işaret etti, hükümete seslendi, “Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin” diye konuştu.



Filiz Besim’in çağrısı şu şekilde:

“Anlamıyorsunuz aldığınız tüm önlemlere rağmen sokaklar insan dolu, hastaneler hasta dolu...

1-Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...

2-Her kesimden insanın Cumhurbaşkanlığı, hükümet, siyasi partiler, belediyeler ilgili sivil toplum örgütlerinin yer alacağı bir üst kriz komitesi kurun...

3-Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu ile başhekimleri ile ayrı bir kriz komitesi kursun ve üst kriz komitesini yönlendirsin.

4-Kriz komitesi sözcüsü tek ağızdan sürekli halkı alınan önlemler ve yapılacak olanlarla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirsin.

Hükümetçilik oynama zamanı değil...

Birbirimize düşme zamanı hiç değil...

Şov yapma zamanı hiç ama hiç değil...

Ancak bu şekilde halkın güvenini kazanır el ele verir ve başarırız...”