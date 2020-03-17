banner411
banner69
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
24 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
21 0
 
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
46 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
52 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
20 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
24 0
banner374

Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin

banner27

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, alınan tüm tedbirlere rağmen sokakların insanlarla dolu olduğuna işaret etti ve hükümete çağrı yaptı: “Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin”

Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim alınan tüm tedbirlere rağmen sokakların insanlarla dolu olduğuna işaret etti,  hükümete seslendi, “Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin” diye konuştu. 


Filiz Besim’in çağrısı şu şekilde:
“Anlamıyorsunuz aldığınız tüm önlemlere rağmen sokaklar insan dolu, hastaneler hasta dolu...
1-Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...
2-Her kesimden insanın Cumhurbaşkanlığı, hükümet, siyasi partiler, belediyeler ilgili sivil toplum örgütlerinin yer alacağı bir üst kriz komitesi kurun...
3-Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu ile başhekimleri ile ayrı bir kriz komitesi kursun ve üst kriz komitesini yönlendirsin.
4-Kriz komitesi sözcüsü tek ağızdan sürekli halkı alınan önlemler ve yapılacak olanlarla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirsin.
Hükümetçilik oynama zamanı değil...
Birbirimize düşme zamanı hiç değil...
Şov yapma zamanı hiç ama hiç değil...
Ancak bu şekilde halkın güvenini kazanır el ele verir ve başarırız...”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.