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Dereler geldi, ağaçlar yollara savruldu

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Sağanak yağmurlar dün hem İskele bölgesinde hem de Mesarya’nın birçok köyünde etkili oldu. Şiddetli fırtına sonucunda kopan ağaçlar, Pirhan yakınlarında anayola savrularak sürücülere zor anlar yaşattı

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Dereler geldi, ağaçlar yollara savruldu
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Murat ASLAN

Ülkemizde son bir haftadır devam eden ve yer yer zarara neden olan sağanak yağmurlar dün Mesarya ve İskele bölgesinde yine etkili oldu.

İskele bölgesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur nedeniyle özellikle İskele-Karpaz anayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Polis İskele-Boğaz’da aşırı yağış nedeniyle İskele-Karpaz anayolunda su birikintileri oluştuğunu belirterek sürücüleri uyardı.

Sağanak yağmur ve şiddetli fırtına öğleden sonra Mesarya’nın birçok yerine etkili oldu.

Şiddetli sağanaklar nedeniyle özellikle Lefkoşa-Mağusa anayolunun Aslanköy ile Dörtyol Kavşağı arasındaki yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Birçok köyde dereler gelirken Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerindeki Pirhan köyü yakınlarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucunda yol kenarındaki ağaçlar parçalanarak dallar yola savruldu.

Yola savrulan ağaç dalları nedeniyle yolda olan sürücüler zor anlar yaşarlarken, polis ekipleri olay yerine giderek gerekli önlemleri aldı.

 

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