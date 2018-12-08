“Dere yatağına inşaat yapılırken onayı kim verdi?”

Biyologlar Derneği, Boğaz’da derenin kapatılarak üzerine site inşa edilmesine dikkat çekti

Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çarpık yapılaşmanın suçlularının hem inşaatları yapanlar hem de bu inşaatlara göz yuman yetkililer olduğunu savundu.

Türkseven yaptığı paylaşımda fotoğrafta görülen sitenin bir dere yatağının önünde olduğunu belirterek, bunun suçlusunun kim olduğunu sorgulayarak “Hepimiz suçluymuşuz. Boğaz’da dere kapatılarak üzerine bu site inşa edilirken Belediye, Kaymakamlık, İçişleri Bakanı neredeydi? Biz mi onay verdik bu yolsuzluğa?” dedi.