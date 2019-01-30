Dere ihlallerine karşı işlemler başladı

İçişleri Bakanı Baybars, Alsancak, Dikmen ve Girne’de selden zarar gören kişilerin maddi kayıplarının hemen hepsinin karşılandığını, dere yataklarına ve havzalarına yapılan ihlallerle ilgili de ileri işleme gidildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yedidalga’da yapılan sel hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre zararın yüzde 99’unun tarımsal boyutta olduğunun ortaya çıktığını anlattı. Baybars, Lapta, Alsancak, Dikmen ve Girne’de yaşanan sel için Afet Koordine Merkezi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Lapta, Alsancak, Dikmen ve Girne’de selden zarar gören kişilerin maddi kayıplarının hemen hepsinin karşılandığını anlatan Baybars, Lapta ve Dikmen’de yol ve istinad duvarı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan derelere yapılan ihlaller konusunda Girne’den başlayarak bir çalışma yapıldığını anlatan Baybars, dere yataklarına ve havzalarına yapılan ihlallerin tespit edildiğini söyledi. Baybars bu ihlallerle ilgili ileri işleme gidilmeye başlandığını dile getirdi.

Temizlik çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Baybars, Ciklos’ta biriken su için gölet çalışmasının sürdüğünü söyledi. Baybars, bu gölet çalışmasının başka bölgelerde de devam ettiğini dile getirdi.

Baybars, ülke çapındaki derelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Afet Koordinasyon Merkezi’nin sadece devletin elindeki araçlarla değil özel şirketlerden hizmet alımı ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Baybars, çalışmaların yerinde de görülebileceğini kaydetti.

Baybars, Karpaz Emirnamesi ile ilgili tadilat çalışmasının tamamlandığını, Erenköy bölgesinde İmara açılan yerler konusunda hem fikir olunduğunu anlattı.

Baybars, Dipkarpaz bölgesinde kişisel malların kullanımıyla ilgili yeni bir çalışma istediğini, bunun kısa sürede tamamlanacağını ve emirnameye ilişkin açıklamanın yapılacağını söyledi.