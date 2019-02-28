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"Derdimiz sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek"

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Naimoğulları, mücadelenin, eylemin süreceğini, bunun süt vermeme veya başka türlü eylem olabileceğini belirterek, eğer tarımda açılım yapılmazsa sadece hayvancının değil, devlet kurumlarının da batacağını söyleyerek "Derdimiz vatandaşları yolcuları mağdur etmek değil, derdimiz sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek" dedi

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"Derdimiz sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek"
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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdığını açıkladı.
Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını söyledi.
Naimoğulları, bu süreçte Tarım Bakanlığından açılım istedi, eylemlerin süreceğini ifade etti, kendilerine “eylem hakkı tanımayan”, “açılım yapamayan” siyasileri kınadı.
Mustafa Naimoğulları, üreticinin 2 gündür soğukta yağmurda bu çemberde beklemekten yorulduğunu ve ciddi anlamda, bu yaratılan ortama üzüldüğünü kaydetti.
Hayvancının, sırasında bir biriyle, polis ile karşı karşıya kaldığını, Bakanlıkta çevik kuvvet beklediğini, burada araçların engellendiğini ifade eden Naimoğulları, "Derdimiz vatandaşları yolcuları mağdur etmek değil, derdimiz sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek" dedi.
Naimoğulları, mücadelenin, eylemin süreceğini, bunun süt vermeme veya başka türlü eylem olabileceğini belirterek, eğer tarımda açılım yapılmazsa sadece hayvancının değil, devlet kurumlarının da batacağını söyledi.
"Eylem hakkımız elimizden alındı, en doğal hakkımızdı engel oldular" diyen Naimoğulları, hayvancıların akıla değil, maliyetlerin düşürülmesine, açılıma ihtiyacı olduğunu vurguladı, "Her görev, koltuk geçicidir, ama köylü üretici her zaman var olacak, biz birlik olarak her zaman yanlarında olacağız, siyasiler de verdiği sözleri tutsun adam olsun. Köylüye diklenmeyin kucaklayın" diye konuştu.
Naimoğulları, konuşmasını "Biz eleştiriye açığız, kardeş gibi yaşıyoruz eleştireni de herkesi de kucaklıyoruz. Köylü, üreten insanlar sizi eleştirirken hazmedeceksiniz demokrasi budur" diyerek tamamladı.
Hayvancılar Birliği, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıtı önünde saygı duruşunda bulunup istiklal marşını da okudu.

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