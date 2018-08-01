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Depremde mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı

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Depremde mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı
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Endonezya’nın Lombok Adası'nda meydana gelen deprem nedeniyle mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı.

ANTARA ajansının haberine göre Endonezyalı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan deprem sırasında bölgedeki Rinjani Yanardağı'nda tırmanıştayken mahsur kalan 500 dağcının kurtarıldığını belirtti.
Çoğunluğu depremin etkisiyle yanardağdaki toprak kaymalarına bağlı mahsur kalan dağcıları tahliye etmek için bölgeye kurtarma ekipleri ve askeri kuvvetler gönderilmişti.
Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada üç gün önce meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı. 

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