Denya’da gerginlik sürüyor

Rum çiftçilerin, Denya’daki ara bölgede bulunan tarlalarında ekim yaparken Cumartesi günü yaşanan gerginlik tekrarlandı. Bir Rum çiftçi, Türk askerinin nöbet kulübesine yaklaşınca iki Türk askeri aracı ara bölgeye girip çiftçiyi uzaklaştırdı

Kıbrıslı Rum çiftçilerin Denya yakınlarındaki ara bölgeye girişleri ve Türk askeri tarafından bölgeden uzaklaştırılması önceki gün yinelendi.

Güney’de yayımlanan Politis “Denya’da Ara Bölge Grileşti – Ara Bölgedeki Tarlalar İçin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar Arasında Rekabet” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum çiftçilerin, Denya’da, ara bölgede bulunan tarlalarda ekim yapmaları sırasında Cumartesi günü yaşanan gerginliğin önceki gün tekrarlandığını, Barış Gücü’nün (UNFICYP)’in ise konu hakkında net bir tavır almaktan kaçındığını iddia etti.

Gazete, Denya’da ara bölgede 2014 yılından beridir tarımsal faaliyetlerde bulunma yönünde UNFICYP’ten aldıkları izne sahip olduklarını iddia eden 6 Kıbrıslı Rum çiftçinin önceki gün söz konusu tarlalara yeniden girme girişiminde bulunacakları yönünde alınan haberlerin gazeteciler ve fotoğrafçıların bölgeye akın etmelerine sebep olduğunu, Cumartesi günü yaşanan gerginliğin bir benzerinin önceki gün yeniden yaşandığını yazdı.

Ara bölgeye girerek tarlalarda ekim yapan Kıbrıslı Rum çiftçilerden birinin Türk askerinin nöbet kulübesine çok yaklaşması sonrasında iki Türk askeri aracının ara bölgeye girdiklerini ve söz konusu çiftçiyi bölgeden uzaklaştırdıklarını ileri süren gazete, askerlerin silahsız olmalarına karşın Türk subayının belinde silah bulunduğunu savundu.



Yaklaşık 20 dakika sonra ise BM Barış Gücü (UNFICYP) aracının olay yerine geldiğini ve Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgeden ayrıldıklarını vurgulayan gazete, Türk askeri kulübesine yaklaşmadan tarlalarda ekim yapan diğer Kıbrıslı Rum çiftçilerin ise herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadıklarının altını çizdi.

Gazete, KKTC hükümetinden edinilen bilginin, Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgedeki tarlalarda ekip biçme iznine sahip oldukları ancak bu iznin Türk askeri nöbet kulübesinin yakınındaki tarlaları kapsamadığı yönünde olduğunu belirterek, Türk askerinin önceki gün kulübeden uzak çiftçilere müdahalede bulunmamasının da bu bilgilerle aynı doğrultuda olduğunu yazdı.

Denya’daki olayların UNFICYP’in Kıbrıslı Türklere, Denya’ya gitme ve oradaki camide ayin yapmaları için ara bölgeden geçme izini vermemesi sonrasında başladığı iddiasını da yineleyen gazete, UNFICYP’in Denya’da izlediği tutumu ise eleştirdi.

Gazete, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum çiftçinin ara bölgede tarımsal faaliyet için izni olmadığını açıklamasına karşın önceki gün aynı açıklamayı yapmayı reddettiğini ve “Kıbrıslı Rum çiftçilerin UNFICYP tarafından verilen izinlere sahip olup olmadıklarını doğrulayamayacağını” söylediğini aktardı.



