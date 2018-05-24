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Denktaş yeniden anjiyo oldu

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Denktaş yeniden anjiyo oldu
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Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kontrol için gittiği Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yeniden anjiyo oldu.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, “Rutin kontrol için geldi. Hekimler anjiyoyu gerekli gördü. Yapılan anjiyoda sorun görülmedi” dedi. 
Dizdarlı, Denktaş’ın 3-4 saat kontrol altında tutulduktan sonra bu akşama taburcu edileceğini de belirtti.
Geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan, kalp damarlarına 2 stent takılan Denktaş, hafta başında hastaneden taburcu edilmişti. 

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