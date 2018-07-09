Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında 100 dönümlük arazi tahsis edilmesi, kamuoyunda büyük tepki çekti ama bu konuda

Denktaş ailesinden hiçbir açıklama gelmedi

Denktaş ailesi niye susuyor?

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında 100 dönümlük bir arazi tahsis edilmesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

HALKIN SESİ’nin dün “Yine Denktaş yine peşkeş” başlığıyla gündeme getirdiği haberin ardından Denktaş ailesinden hiçbir açıklama gelmedi.

Gazetemizi Rauf Denktaş Üniversitesi’nden aradığını söyleyen bazı kişiler haberin yapılmasına karşı HALKIN SESİ yöneticilerine tepki gösterdi ama bu iddiaların doğru olmadığı yönünde herhangi bir kanıt gösteremedi.

Söz konusu arazinin kiralanması için Bakanlar Kurulu kararı olmadığı ve bu tahsisin Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gerçekleştirildiği öğrenilirken, bu konuda sessiz kalınması ise tepkileri daha yoğunlaştırdı.

Arazinin Denktaş ailesine “hava parasına” verilmesinin hemen ardından bölgede kampus inşaatı çalışmalarına başlanırken söz konusu üniversitenin temel atma törenine yarın KKTC’ye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı iddia edildi.

Öte yandan bu iddialar, sosyal medyada da dün gündem yarattı. Yüzlerce kişi Serdar Denktaş’ın ailesine yaptığı bu kıyağa tepki gösterdi.

Facebook hesaplarından yapılan yorumlarda “Çok merak ediyoruz, kürsüden atıp tutan bağırıp çağıran imza kampanyası başlatan o zaman muhalefet olan şimdi ise hükümet edenler bu işe aynı tepkiyi gösterecek mi?” şeklinde tepkiler dile getirildi.

Öte yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bu peşkeşinin ardından gözler, iktidarı oluşturan siyasi partilerin vereceği tepkiye çevrildi.

Hatırlanacağı üzere UBP-DP hükümeti döneminde Rauf Denktaş Üniversitesi için Metehan bölgesinde arazi tahsis edilmesi, o dönem iktidarda olmayan siyasi partilerin sert tepkisini çekmişti.

Hatta, Kudret Özersay başkanlığındaki Halkın Partisi, konuya tepki göstermek için 28 Mayıs 2017 tarihinde Lefkoşa Metehan çemberinde eylem yapmıştı.

Halkın Partisi, Rauf Denktaş Üniversitesi için Metehan bölgesinde arazi tahsis edilmesine karşı 28 Mayıs 2017’de Lefkoşa Metehan çemberinde eylem yapmıştı

Arazinin Denktaş ailesine “hava parasına” verilmesinin hemen ardından bölgede kampus inşaatı çalışmaları sürüyor