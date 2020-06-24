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Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı kuruldu

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Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı kuruldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre,  Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı’nın, Vakıflar İdaresi’ne Mülhak Vakıf olarak kaydedildiği belirtildi.
Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli heyeti şu isimlerden oluştu; 
“Başkan Barış Başel, Başkan Yardımcısı Ayşe Başel  Gökkaya, Mehmet Başel, Burak Başel, Kufi Başel Feriha Başel, Salih Demirege, Suat Nailer, Leman Altuner. “

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