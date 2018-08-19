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Denize beleş girmek isteyenlere işletme görevlilerinden engel

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Denize beleş girmek isteyenlere işletme görevlilerinden engel
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Gemikonağı Mardinli Restaurant Plajı’nda çıkan kavga nedeniyle polis tarafından karakola götürülen 6 kişinin ifadeleri alındı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 sıralarında “Plajlar Herkesin Platformu”ndan 10 genç Mardinli Restaurant Plajı’nda denize girmek istemesi nedeniyle, plaj görevlileri ile gençler arasında kavga çıktı. Kavga eden 3 plaj görevlisi ile denize girmek isteyen 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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