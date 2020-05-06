banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
93 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
73 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
162 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
26 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
41 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Denizde can pazarı

banner27

Lapta bölgesinde denizde balık avlarken ters dönen teknedeki 4 kişi, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı, bir kişi yoğun bakıma alındı

Denizde can pazarı

 Lapta’da balık avlamak için denize açılan ve denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters dönen teknedeki 4 kişi, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı, bir kişi yoğun bakıma alındı.

Dün saat 10:00 sıralarında, Lapta'da,  balıkçı barınağı yakınlarında balık avlamak için denize açılan, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 100 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters döndü.
Söz konusu şahıslar, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarılırken, teknede bulunan bir kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı. Polis, diğer şahısların, sağlık durumları iyi olduğundan herhangi bir sağlık merkezine başvurmadıklarını belirtti.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.