Deniz sesi ve doğayla içi içe bir mekan

Arkın Palm Beach Hotel bünyesinde geçtiğimiz akşam hizmete giren Kumm Restaurant, deniz sesi ve eşsiz doğanın güzelliğiyle konuklarına birbirinden leziz tatları 70'ler 80’ler 90’lar ve 2000'lerin müzikleriyle sunuyor

Gazi Mağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel bünyesinde cumartesi akşamı yepyeni bir mekan daha hizmete girdi.

Kumm Restaurant görkemli bir açılış ile kalabalık bir davetli konuğun katılımıyla hizmete girdi.

Haftanın 6 günü hizmet verecek olan restaurantta misafirlere fix menü servisi yapılacak. Restaurantta ayrıca dj eşliğinde 70'ler 80’ler 90’lar ve 2000'lerin müzikleri ile misafirlere keyif dolu saatler yaşatacak. Deniz sesi ve eşsiz doğa huzurunda hizmet verecek olan Kumm Restaurant’ta özel saatler yaşanacak.

Cumartesi gecesi Mağusa’nın seçkin iş adamları ve eşleri, iş kadınları restaurantın açılısında Arkın Palm Beach Hotel’in Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Koreli tarafından kapıda karşılandı. Konuklar leziz yemekleriyle birlikte keyifle yudumladıkları içkileriyle keyifli saatler yaşarlarken, restaurant konuklardan tam not aldı.