Deniz Plaza yine kazandıracak

Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Okul açılmadan alışverişini erken yapanlar kazanacak” dedi

Deniz Plaza’nın bu yılki kampanyasının sloganı “Okula Geç Kalmayın!” olarak belirlendi. Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Okul açılmadan alışverişini erken yapanlar kazanacak” dedi.

Bu yıl, ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizi de göz önünde bulundurduklarını belirten Başkan Turgay Deniz, “Yabancı kitaplar hariç, döviz artışını fiyatlarımıza yansıtmamaya çalıştık. Sloganımızı ‘Okula Geç Kalmayın!’ olarak belirlerken, öncelikle velilerin artışsız fiyatlardan yararlanmasını istedik. Bunun yanında kampanyamız sayesinde öğrencilerimizin kazanma şanları olacak. Ve… Daha da önemlisi rahat alış veriş yapma olanağı bulacaklar” şeklinde konuştu.

Deniz Plaza bu yıl 15 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasındaki kampanya süresince, alışveriş yapan her öğrenciye birer kumbara ve birer programlı not defteri hediye edilecek.

75-TL ve üzeri okul çantası alan her öğrenciye ise, okula geç kalmamaları için birer çalar saat verilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da her hafta 15 şanslıya olmak üzere, Deniz Plaza müşterileri bir ay içerisinde toplam 60 bisikletten birini kazanma şansına sahip olacak