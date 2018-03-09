Deniz Plaza Kadınlar Günü’nü kutladı

M. Kemal Deniz Şirketi Limited Deniz Plaza, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü gün boyunca kutladı.

Gün nedeniyle M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz tarafından kadın çalışanlara çiçek verilirken; Deniz Plaza’nın kadın müşterileri de unutulmadı.

Deniz Plaza, dün gün boyunca Deniz Plazalarda alış veriş yapan kadınlara çanta hediye etti, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

150’ye yakın personeli olan Deniz Plaza’nın yarıdan fazlasının kadın çalışan olduğuna işaret eden M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Böylesi bir günde kadınları unutmak olmazdı” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü her yıl kutlamaya devam edeceklerini belirtti.