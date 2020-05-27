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Deniz kablumbağalarının yuvaları bozulma tehlikesiyle karşı karşıya

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Esentepe Halk Plajı’na yumurtlayan deniz kaplumbağaları bölgede devam eden çalışmalar ve plaja giden kişiler nedeniyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya

Deniz kablumbağalarının yuvaları bozulma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyada Akdeniz’de sahili olan ülkelerin bazılarına yuva yaparak yumurtlayan deniz kaplumbağalarının yuvaladıkları yerlerden biri olan Esentepe Halk Plajı’nda kaplumbağaların yuvalarının bölgeye giden kişiler ve plaj görevlilerinin uyarıları dikkatte almaması nedeniyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti yaptığı açıklamada Esentepe Belediyesi’ne yaptıkları uyarılara rağmen bölgede büyüme faaliyetlerine devam etmelerini üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Yuvalama zamanının gittikçe yaklaştığı geçtiğimiz haftalarda, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) Esentepe Belediyesi’ne bu faaliyetleriyle ilgili uyarı yaptığını belirterek “Belediye’nin sahilde ikinci bir bar açma planlarını feshetmesi, plaj mobilyalarını gece toplaması, sahildeki yüksek güçte projektörlerini kaldırması ve bir zamanlar güzel olan belediye halk plajına yuva yapan deniz kaplumbağalarına daha sıcak kanlı davranması için ısrar ettik” dedi.

Bugün bu sahilde ilk yuva yapıldığını fakat KKTC Çevre Koruma Dairesi'nin desteğine rağmen Belediye’yle aralarında çok az ilerleme kaydedildiğini belirten Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Çevre Koruma Dairesi'ne yasal işlem başlatmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.

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