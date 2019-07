Deniz faciasının nedeni Rip Akıntısı nedir?

Kocaman bir ailenin denizde yitip gitmeleri hepimizi derinden üzdü. Bu acı olayla gündeme gelen ve son günlerde sahillerimizde oluşan Rip akıntısına dikkat edelim lütfen. Peki nedir bu Rip akıntısı. Nasıl kurtuluruz.

Rip Akıntısı Nedir?

Kıyıdan denize doğru meydana gelen rip akıntısı kıyıya çarpan dalgaların geri dönüşünde denize uyguladığı basınç nedeniyle oluşmaktadır.

Genellikle kıyılarda meydana gelen kıyının morfolojik durumana bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde görülmektedir. Rip akıntıları, kıyıya dik gelen dalgalar, kıyıda bulunankayalar, rıhtım, mendirek ve kalabalık halde yüzen insanların bulunduğu kesimlerde dalgaların doğrusal gidişini kesintiye uğratması nedeniyle oluşmaktadır.

Rip Akıntısının Geldiğini Nasıl Anlarız?

Rip akıntısını genellikle dikkatlice bakıldığında anlaşılmaktadır. Akıntı bölgesi denizin geneline göre daha koyu bir renk olmakla birlikte deniz yüzeği kırışık olur. Denize doğru oluşan düzenli köpük görülmektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde “ kıyıda yüzen çocuk birden gözlerden kaybolarak boğuldu” şeklindeki haberlere sıkça rastlamışızdır. Bu nedenle denize girmeden önce denizin durumunu kontrol etmeli ve kıyıda oynayan çocuklarınızı sürekli gözetmelisiniz.

Rip Akıntısı Tipleri Nelerdir?

1. Sabit Rip Akıntısı

Sahil ve dip yapısı nedeniyle oluşan ve sürekli olarak aynı bölgede görülen akıntı tipidir.

2. Aniden Oluşan Rip Akıntısı

Rip akıntısının en tehlikeli tipidir. Dalga boylarının birden yükselmesiyle oluşan bu akıntı tipinde oldukça dikkatli, sakin ve bilinçli davranılması gerekmektedir.

3. Gezici Rip Akıntısı

Kıyıya paralel akıntının neden olduğu bu akıntı tipi kıyı boyunca sürekli olarak yer değiştirmektedir.

Rip Akıntısıyla Karşılaşıldığında Ne Yapılmalıdır?

Rip akıntısı saniyede 1-2 metre hıza ulaşmaktadır. İyi yüzücülerin bile bu tip akıntılarda boğulma riskine kapılırken saniyede 1-2 metre yüzmesi oldukça zordur. Bu tip durumlarda ;

• Öncelikle panik yapmamalı ve sakin olunmalıdır.

• Karaya doğru çırpınarak yüzülmemelidir.

• Akıntıdan kurtulmak için kıyıya paralel olarak yüzülmelidir.

• Yardım çağırınız.

Rip akıntısı genellikle kıyılarda meydana gelen doğal bir olaydır. Kıyının morfolojik durumuna bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde görülmektedir. Rip akıntıları, kıyıya dik gelen dalgalar, kıyıda bulunan kayalar, rıhtım, mendirek ve kalabalık halde yüzen insanların bulunduğu kesimlerde dalgaların doğrusal gidişini kesintiye uğratması nedeniyle oluşmaktadır.

Denizde Gözlerinizi Çocuklarınızdan Ayırmayın!





Yüzme bilenler bile özellikle dalgaların kıyıya dik olarak vurduğu aşırı dalgalı ve rüzgarlı olan zamanlarda denizden uzak durmak zorundadır. Çocuklar denizde iken gözler biran bile onlardan ayrılmamalıdır. Dalgalı ve rüzgarlı durumlarda ise küçük çocukların denize ayaklarını bile sokmasına izin vermemek gerekir. Rip akıntısı ile karşılaşılınca öncelikle panik yapmamak gerekir. Ondan sonra kıyıya doğru değil, kıyıya paralel olarak yüzülmeli.

Rip akıntısı alanı dışına çıkıldıktan sonra kıyıya doğru yüzülmelidir. Boğulmakta olan biri görüldüğünde, eğer yüzme bilmiyorsak, bu konuda tecrübeli değilsek, uygun eğitim almadıysak asla yüzerek kurtarmaya çalışılmamalı. Kesinlikle müdahale etmeye kalkmayarak, başkalarından yardım istemeliyiz. İp, can yeleği, can simidi varsa kişiye onu atın. Başka hiçbir seçenek yoksa iyi yüzme biliyorsanız can yeleği giyerek kişiye doğru yardıma gidin”

Şunu kesin olarak bilmeliyiz ki şimdiye kadar bir şey olmamış olması, biz iyi yüzme bildiğimizden değil, güçlü bir rip akıntısı ile karşılaşmadığımızdandır. 'Ben zaten açılmıyorum ancak belime kadar olan yerde yüzüyorum' düşüncesi de yanlıştır. Çünkü rip akıntıları tam kıyıdan ve bilek hizasından başlar. Birçok insan ayağı yere basarken, kendini emniyette hissederken boğulmaktadır "