Su taşkınlarının yaşandığı Gemikonağı deresi denize dökülünce, deniz çamura büründü

Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından dereden gelen tonlarca su denize aktı ve denizin rengini değiştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, su taşkınlarının yaşandığı Gemikonağı deresinin denize döküldüğü yerin fotoğrafını paylaştı. Şahali paylaşımında "Yoğun yağış alan bölgelerimizi havadan inceleme fırsatı bulduk. Yapılması gereken yığınla iş, çözülmesi gereken pek çok sorun var. Ancak gözüme çarpan en etkileyici görüntü buydu. Keşke 40 yıl önceden başlayarak, alınması gereken önlemleri almayı başarmış olsaydık! O zaman ne bir damla yağmur suyunu deniz kaçırır, ne de tek zerre toprağı yitirirdik. Üstelik çok daha az felaket yaşar, yağmurdan korkmazdık. Şimdi biz bu kayıp zamanın telafisi ve gecikmiş işleri yetiştirmek için en üst düzeyde çaba harcıyoruz..." dedi.