banner255
Girne'de korkutan kaza
Girne'de korkutan kaza
300 0
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
31 0
 
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
448 0
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
55 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
26 0
31 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
31 0
banner82

Deniz çamura büründü

banner27

Su taşkınlarının yaşandığı Gemikonağı deresi denize dökülünce, deniz çamura büründü

banner210
Deniz çamura büründü
banner215

 

Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından dereden gelen tonlarca su denize aktı ve denizin rengini değiştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, su taşkınlarının yaşandığı Gemikonağı deresinin denize döküldüğü yerin fotoğrafını paylaştı. Şahali paylaşımında "Yoğun yağış alan bölgelerimizi havadan inceleme fırsatı bulduk. Yapılması gereken yığınla iş, çözülmesi gereken pek çok sorun var. Ancak gözüme çarpan en etkileyici görüntü buydu. Keşke 40 yıl önceden başlayarak, alınması gereken önlemleri almayı başarmış olsaydık! O zaman ne bir damla yağmur suyunu deniz kaçırır, ne de tek zerre toprağı yitirirdik. Üstelik çok daha az felaket yaşar, yağmurdan korkmazdık. Şimdi biz bu kayıp zamanın telafisi ve gecikmiş işleri yetiştirmek için en üst düzeyde çaba harcıyoruz..." dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.