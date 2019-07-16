Deniz aniden içine çekti

Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, denizdeki faciadan kurtulan 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın açıklamasına göre, denizin aniden dalgalanarak içine çektiğini, olayın bir iki dakika gerçekleştiğini belirtti

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında canlı yayına katılarak denizde feci şekilde can veren Katırcı ailesi ve hayatta kalan 12 yaşındaki Barış Katırcı hakkında açıklama yaptı.

Büyükkonuk’ta bütün bölgede bir yas olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Ramazan Katırcı’nın çocuklarını yetiştirmek için çok çalışkan bir baba olduğunu ve çocuklarının da çok saygılı olduğunu söyledi.

Ahmet Sennaroğlu, Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı’nın hayatını kaybettiği yerin küçük bir koy olduğunu ve birçok ailenin oraya denize gittiğini belirtti.

Barış Katırcı ile ilgilendiklerine değinen Ahmet Sennaroğlu, çocuğun olay hakkında konuştuğunu ve verdiği ifadede aniden denizin dalgalanarak içine çektiğini, olayın aslında basına yansıdığı gibi olmadığını her şeyin bir iki dakika gerçekleştiğini belirtti.

Sennaroğlu, Barış Katırcı’nın açıklamasına göre ilk önce kendisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini ve ablasının onu kurtarmaya çalıştığını, ardından da diğer aile fertlerinin denize girdiğini söyledi.

Sennaroğlu, hayatta kalan Barış Katırcı ile psikolog ve psikiyatri yardımı iletişime geçiliyor”dedi.

Ahmet Sennaroğlu, Barış katırcı’nın yalnız olmadığını geride kalan ailesinin dağ gibi arkasında olduğunu belirtti.