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Denetlenen 33 inşaattan 23'ü kapatıldı

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İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, denetlenen 33 inşaattan 23’ünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından tespit edilen eksikliklerden dolayı faaliyetleri durduruldu.

Denetlenen 33 inşaattan 23'ü kapatıldı
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Çalışma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iş  kazalarının önüne geçmek amacıyla inşaatlara yönelik  yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, Lefkoşa’da 16,  Girne’de 10, Güzelyurt’ta 1,  Gazimağusa’da  6 olmak üzere toplam 33 inşaat denetlendi. "İnşaatlarda İş Sağlığı ve  Güvenliği Tüzüğü" ile  "İş Sağlığı ve Güvenliği  Yasası" altına tespit edilen eksikliklerden dolayı, Lefkoşa’da  12, Girne’de 7, Gazimağusa’da 3 ve Güzelyurt’ta 1 işyeri kapatıldı. 

Lefkoşa’da 3, Girne’de 3, Gazimağusa’da 3 işyerine, ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken önlemler için yazılı uyarı yapıldı.

Lefkoşa’da  2 inşaatta, alması gereken önlemler alındığı için çalışmalarına devam etmesi için izin verildi. 

PAYDAŞ ÖRGÜTLERLE TOPLANTI

Bakanlık tarafından 6 Şubat’ta yapılan Acil Kriz Masası Toplantısı’nda alınan “İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının bütünlüklü çözümü konusunda uzun vadeli alt komitelerin  oluşturulması" kararı   uyarınca,  16 Şubat Cuma günü, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında paydaş örgütlerle toplantı yapılacağı belirtildi.

 

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