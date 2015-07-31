Demokrat Parti (DP) Ulusal Güçler, 1 Ağustos'u kutladı.

DP Ulusal Güçler yayınladığı mesajda, 1 Ağustos’un; Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü...

DP Ulusal Güçler yayınladığı mesajda, 1 Ağustos’un; Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü olduğuna işaret etti.

DP Ulusal Güçler, Kıbrıs Türk halkının var olmak için örgütlendiği örgüt çatısı altında eğitildiğini, kendini korumak için gerektiğinde silahlı mücadele verdiğini, var olmak için topyekün direndiğini, bu direniş sayesinde de Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğe ve güvenliğe kavuştuğunu ifade ederek, bunun da kendi devletini kurmasını sağlayan Toplumsal Direnişin Bayramı olduğunu kaydetti.

DP Ulusal Güçler mesajında şunları kaydetti:

“Bizden önceki nesiller, babalarımız ve dedelerimiz ‘Türk’üm’ demenin bile yasak olduğu bir dönemde, bir taraftan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK sevgisi ile ulusal kimliğini benimser ve sömürge idaresinin yoksullaştıran, baskıcı ve yok edici siyaseti ile mücadele ederken, bir taraftan da tarihi gerçeklerin inkâr demek olan ENOSİS hayalleri için Kıbrıs’ı kana ve ateşe boğan silahlı çetelere karşı direnmiş, gerektiğinde canını vermiş ve gerektiğinde kanını akıtmıştır.

Bugün dini ve ulusal bayramlarımızı özgürce ve onurlu bir şekilde kutluyorsak, bunun bizden önceki dönemde büyüklerimizin yaptığı fedakârlıklarla gerçekleştiğinin bilincinde olmamız gerekir. Bu bilinci nesilden nesile aktarmamız bizlerin görevidir.

Toplumsal Direniş Bayramında, Toplusal Mücadele Önderi Dr. Fazıl KÜÇÜK ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ’ı, varoluş mücadelesine katılarak şehit olanları ve ahirete intikal edenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta kalanlara sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Demokrat Parti Ulusal Güçler olarak tüm halkımızın, kahraman mücahitlerin ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının Toplumsal Direniş Bayramını kutlarız.”

(EMR/ÖK)