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Demokrasiye müdahale

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, anketlerin bir oyun olduğunu ve demokrasiye müdahale yapıldığını söyledi

Demokrasiye müdahale

Mecliste dün konuşma yapan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Havadis gazetesinden Başaran Düzgün’ün seçim öncesi anketleri ve yapan şirketleri eleştiren makalesinden kesitler okuyarak, “Halk günün sonunda kendi kararını verecektir” dedi.

Bu anketlerin bir oyun olduğunu söyleyen Akansoy, demokrasiye yapılan müdahalelere her zaman karşı olmaya devam edeceğini belirtti. Akansoy, anket yönteminde yapılan yanlışlara da değindi.

Belediyelerdeki idari ve ekonomik krizler konusunda da konuşan Akansoy, Büyükkonuk Belediyesi’nde 3-4 aydır çalışanların maaş alamadığını, hatta bordrolar üzerinde oynama yapıldığını ve çalışanların dava açtığını anlatarak, belediyelerin daha sıkı denetimlerle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akansoy, konunun çözümü için yetkilileri ve Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırdı.

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