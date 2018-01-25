Delikurt askeri törenle uğurlandı

Emekli Binbaşı Derviş Delikurt, askeri törenle toprağa verildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzun yıllar komutanlık ve bir dönem de Cumhurbaşkanlığında yaverlik görevi yapan Emekli Binbaşı Derviş Delikurt dün son yolculuğuna uğurlandı.Delikurt, 1974 Barış Harekatı’nda yaralanmış ve gazi olmuştu. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak önceki gün hayatını kaybeden Delikurt için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Delikurt daha sonra askeri törenle toprağa verildi. 71 yaşında hayata veda eden Delikurt, evli, bir evlat ve iki torun sahibiydi.