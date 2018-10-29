“Değişim iradesi, ikinci tura da yansıyacak”

UBP Lefkoşa milletvekili ve genel başkan adayı Ersin Tatar, kendisine ikinci turda destek vereceklerini açıklayan Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun’a teşekkür etti.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi’nin birlik, beraberlik içinde olması , güçlü bir şekilde iktidara gelerek halkımızın birikmiş ve ağırlaşmış sorunlarına çare bulması son derece önemlidir. UBP kurultayı partimizin önünün açılması, halkımıza hizmet verebilmesi için bir fırsattır. Değişim yönünde ortaya çıkan iradenin ikinci tura da yansıyacağına inanıyorum. Genel Başkanlık seçiminin ilk turunda gayet güzel sonuçlar elde eden iki değerli milletvekili arkadaşım Sayın Faiz Sucuoğlu ile Sayın Sunat Atun’la yaptığımız toplantı gayet güzel geçmiş ve kendileri ikinci turda bana tam destek vereceklerini açıklamış bulunuyorlar. Öncelikle iki milletvekilimize de teşekkür ediyor, işbirliğimizin partimize, ülkemize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sadece bu iki milletvekillerimizle değil, tüm milletvekillerimiz, parti kurullarımız, örgütlerimiz, halkımız , kurum ve kuruluşlarımızla kaynaşarak, işbirliği yaparak ülkemize hizmet edeceğimiz günler yakındır. Saygılarımla. Ersin Tatar ( UBP Genel Başkan adayı)”