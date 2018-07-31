Değirmenlik'te yeni dönemle, yeni düzenlemeler

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Meriç’te bulunan ve bölgemizdeki 65 yaş üzeri bireylere hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Karavezirler, önceki dönemde Ağustos aylarında bir ay kapanan merkezin bundan böyle 365 gün hizmet vereceğinin müjdesini verdi

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, göreve geldiği günden bu yana sürdürmüş olduğu çalışmalarının yanı sıra, yeni dönemde uygulamaya girecek olan hizmetlerin müjdesini verdi.

Meriç’teki Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek oradaki 65 yaş üzeri bireylerimizle bir araya gelen Başkan Ali Karavezirler, hizmet kalitesinin artışı ile bölge halkının da refahının artacağını vurguladı ve önceki dönemde Ağustos aylarında bir ay kapanan merkezin bundan böyle 365 gün hizmet vereceğinin müjdesini verdi, merkezin ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

Karavezirler, kurulacak olan “ALO 24” hattı ile tüm şikâyetlerin kayıt altına alınacağını, şu anda birkaç noktada bulunan fatura ödeme noktalarının, KİOSK cihazının devreye girmesiyle birlikte, 16 köye 7 gün 24 saat hizmet verileceğini ve tüm ödemelerin KİOSK cihazından yapılabileceğini vurguladı.

Çöp temizlikleri bitince vatandaşlara duyuru yapılacağını ve çevrenin temiz tutulmasına özen gösterilmesinin istenileceğini belirten Başkan Karavezirler ayrıca, bir defaya mahsus olarak halka çöp poşeti dağıtılacağını da kaydetti.

Yoğun işlerinden dolayı merkeze ziyaretinin biraz geciktiğine dikkati çeken Ali Karavezirler, bundan böyle herkesle sık sık görüşeceğini ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ziyaretinde merkezde bulunan herkesin elini öperek, herkesle kucaklaştı ve hayırlı dualarını aldı.