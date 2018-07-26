Değirmenlik'te çevre sağlığı ilaçlamaları sürüyor

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi, Haşere ile Mücadele Ekibi, köylerde başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkan, Haşere Mücadele Ekibi’nin, 2 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile bölgedeki tüm hane logarlarını ve tüm ağılların ilaçlanmasıyla işe başlanıldığını kaydetti.

Şikâyetler eksiksiz yerine getirildi…

İlk 10 günlük çalışma neticesinde tüm ağılların pire, kene, uçkun sivri-karasinek, larva sivri-karasinek ilaçlamaları bitirildiğini belirten Şifa Berkan, 24 Temmuz itibarı ile tüm hanelerin logar ilaçlamalarının tamamlandığını vurguladı. Berkan, bu süreçte yine uçkun karasinek çekici olarak kullandığımız sinek tuzaklarının takviyelerinin de yapıldığına dikkati çekerek, halktan gelen pire, kene, sinek, hamam böceği ve fare şikâyetlerinin de eksiksiz yerine getirildiğini söyledi.

Dere boyları ilaçlandı…

Yine bu süreçte, bölgelerimizde durgun su biriken sivrisinek üreme odaklarının ilaçlamalarının yapıldığını dile getiren Şifa Berkan, Kanlı Dere boyu başta olmak üzere, tüm su tutan, biriktiren dere boylarının ilaçlamalarının da devam ettiğini söyledi.

Ağılların ilaçlanması devam ediyor…

“Şu anki programımızda sorunları devam eden ağılların tekrar ilaçlanması ve logar ilaçlamaları bitmesine rağmen, hamam böceği sorunu devam eden bölgelere “JEL” uygulamaları ile takviye ilaçlamalarını sürdürüyoruz” şeklinde konuşan Berkan, köy içi popülasyonları oldukça yükselen ve sadece bulaşıcı hastalıklar değil, pire kene taşıyıcısı olarak da oldukça önemli bir rol oynayan fare ve sıçan türleri için de ilaçlamalara devam edildiğinin altını çizdi.