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Değirmenlik Lisesi’ne ek derslik

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Değirmenlik Lisesi’nde yapımı tamamlanan iki yeni derslik, eğitime kazandırıldı. Okul Müdürü Kurumanastırlı, her yıl öğrenci sayısında 50-60 artış olduğunu belirterek, öngörülü hareket etmek gerektiğini vurguladı

Değirmenlik Lisesi’ne ek derslik

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı Değirmenlik Lisesi’nde yapımı tamamlanan 2 yeni dersliğin tören ile eğitime kazandırıldığı bildirildi.

Yeni dersliklerin açılışını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler gerçekleştirdi.
Törende konuşan Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı, okul hakkında bilgi vererek, bu yıl 646 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.
Bölgenin hızla geliştiğini ve her yıl öğrenci sayısında 50-60 artış olduğunu belirten Kurumanastırlı, gelecek yıl için de öngörülü hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, liseye yapılan iki dersliğin 340 bin TL’ye mal olduğunu belirtti.
Emlak vergisinin yüzde 15’inin yasal olarak okullara harcandığını da anımsatan Karavezirler, belediyelerinde bu rakamın 200 bin TL olduğunu, ayrıca Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda gelirlerden 600 bin TL daha okullara ayırdıklarını kaydetti.
Karavezirler, bu paralarla gelecek yıl Düzova ve Cihangir İlkokulları’na da 2’şer derslik yapılacağını söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kaynaklarını eğitim için kullanan Değirmenlik Belediyesi’ne teşekkür etti.
Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde hareket ederek okullardaki ihtiyaçların karşılanması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu açılışın Eylül ayında yapılmış olması gerektiğini, bürokratik prosedürler sonucunda açılışı dün gerçekleştirebildiklerini söyledi.
 

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