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Değirmenlik Lisesi’ne ek bina yapılıyor

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Değirmenlik Lisesi’ne Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde ek bina yapılacak.

Değirmenlik Lisesi’ne ek bina yapılıyor
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 “Değirmenlik Lisesi Ek Bina Yapımı” ile ilgili sözleşme dün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Paye İnşaat Ltd. Direktörü Cemal Tosunoğlu tarafından imzalandı.

“Değirmenlik Lisesi Ek Derslik Binası Yapım İhalesi” gereğince, projenin kontrolünü Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı birlikte gerçekleştirecek.

Müteahhit firma Paye İnşaat Ltd. Direktörü Cemal Tosunoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Değirmenlik Belediyesi İmar Bölümü çalışanlarından Fikrîye Bekâr ile Değirmenlik Lisesi’ne giderek yerinde incelemelerde bulundu ve inşaat alanını teslim aldı.

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