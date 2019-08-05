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Değirmenlik Lisesi’ne Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ek bina yapılıyor

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Değirmenlik Lisesi’ne Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ek bina yapılıyor
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Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığıiçerisinde hazırlamış olan “Değirmenlik Lisesi Ek Bina Yapımı”ile ilgili sözleşme bugün (05.08.2019),Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Paye İnşaat Ltd. Direktörü Cemal Tosunoğlu tarafından imzalandı.

008/2019 sayılı “Değirmenlik Lisesi Ek Derslik Binası Yapım İhalesi”gereğince, projenin kontrolünü Değirmenlik Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı birlikte gerçekleştirecek.

Müteahhit Firma Paye İnşaat Ltd. Direktörü Cemal Tosunoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Değirmenlik Belediyesi İmar Bölümü çalışanlarından FikrîyeBekâr ile Değirmenlik Lisesi’ne giderek yerinde incelemelerde bulundu ve inşaat alanını teslim aldı.

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