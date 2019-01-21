Değirmenlik, kanalizasyona kavuşacak

Değirmenlik Belediyesi, bölgenin kanalizasyona geçmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Karavezirliler, kanalizasyon ihalesine 2019 sonu çıkacaklarını açıkladı

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirliler, bölgenin kanalizasyona geçmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

TAK’a yaptığı açıklamada Karavezirliler, Kanalizasyon Master Planı kapsamında yükseklik ölçümlerinin yapılmakta olduğunu, bu çalışmanın hava koşulları elvermesi takdirde üç ay içerisinde tamamlanacağını, ardından elde edilen ölçümlerle proje hazırlanacağını anlattı.

Planlamanın Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Beyköy, Gökhan ve Balıkesir’in üst kısmını içerdiğini kaydeden Karavezirliler, projenin hazırlanmasının da 3-4 ay alabileceğini bildirdi. Ali Karavezirliler, projenin de hazır olmasıyla etap etap fiziki çalışmalar için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Karavezirliler, “Birinci etap kanalizasyon ihalesine 2019 sonu 2020 başında çıkarız diye tahmin ediyorum” dedi.

Birinci etabın, Dağyolu Çemberin’den Haspolat Atık Su Arıtma Tesisine 5.7 kilometrelik isale hattının Çember bölgesindeki binaların bağlantılarını içerdiğini kaydeden Karavezirliler, Dağyolu Çember bölgesinin ardından da Demirhan, Minareliköy, Değirmenlik’te kanalizasyona bağlanma çalışmalarının yürütüleceğini söyledi.

Kanalizasyon çalışmalarının metre tül fiyatının 60 Euro olduğunu, Avrupa Birliği finansmanı için 1,5 milyon euroluk proje sunduklarını, bunun temin edilmesiyle 30 kilometrelik bir çalışma yapılabileceğini kaydeden Karavezirliler, AB temsilcileri ile yaptıkları görüşmeleri olumlu geçtiğini, görüşmelerin sonucunu Mart’ta almayı beklediklerini söyledi.

AB’nin finansmanının ön ayak olmasıyla, diğer büyükşehir belediyeleri gibi, inşaat ruhsatları verilirken kanalizasyona bağlama ücreti almaya başlayacaklarını, bununla da kanalizasyon çalışmaların devam etmesinin sağlanacağını belirten Karavezirliler, kanalizasyonla birlikte yağmur suyu drenaj çalışmalarının da yapılacağını ifade etti.

Beldede atık sulardan kaynaklanan sıkıntılara da değinen Karavezirliler, özellikle Başpınar ve Tepebaşı’nda toprak yapısı geçirimsiz olduğundan her hafta kuyuların boşaltılması gerektiğini anlattı.

Meriç’te mısır ve yonca ekili bin 500 dönüm kadar arazide, Kanlıdere’nin kollarından gelen su ile sulama yapıldığını anlatan Karavezirliler, kanalizasyon ile toplanacak atık suyun Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılacağını kaydetti. Karavezirliler, Kanlıdere’ye verilen arıtılmış suyun da Değirmenlik topraklarından geçerken sulama amaçlı kullanıldığını, hedeflerinin Lefkoşa Türk Belediyesi ile görüştükten sonra, atık suyu dere kollarıyla değil de kurulacak bir boru şebekesi ile çiftçinin kullanımına vermek olduğunu belirtti.

Karavezirliler, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisine Lefkoşa’dan günde 30 bin ton atık su gittiğini öngörülerinin de Değirmenlik ve civar köylerden yaklaşık 5 bin ton atık su gitmesi olduğunu bildirdi.

Bölgede çiftçilik ve hayvancılığın yaygın olduğunu, 22 bin büyük baş, 34 bin de küçük baş hayvan belendiğini, bunun ülke genelindeki hayvancılığın yüzde 34-35’ine tekabül ettiğini belirten Karavezirliler, tarımsal suyun ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.