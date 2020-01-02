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Değirmenlik'in bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

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Değirmenlik'in bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Mardo, Erülkü Süpermarket ve civarlarına 5 saat elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

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