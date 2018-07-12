Değirmenlik bölgesinde su hatları yenileniyor

Değirmenlik Belediyesi Su Bölümü çalışanları, köylerdeki sıkıntılı su boru hatlarını hızlı bir şekilde elden geçiriyor.

Su Bölümü Sorumlusu Ahmet Alkım ve Ustabaşı Mehmet Gez, su ekibi ile birlikte, tespit edilen noktalarda kazı yaparak, çürümüş, paslanmış veya tıkalı bulunan boruları yeniliyorlar.

Belediye Başkanlığı dönemi boyunca belde halkına en kaliteli ve refah hayatı sunmayı planlayan Ali Karavezirler, temizlikten suya, çevre düzeninden sağlığa kadar, kendisi ve meclis üyeleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Belediye ekiplerinin hiç hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Karavezirler, gereken sistemin; bir plan ve program çerçevesinde devam edecek.