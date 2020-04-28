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Değirmenlik Bölgesinde iaşe kolileri dağıtıldı

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Değirmenlik bölgesinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere, süt ürünlerini içeren iaşe kolileriyle patates dağıtıldı.

Değirmenlik Bölgesinde iaşe kolileri dağıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, Değirmenlik Belediyesi Dayanışma Mutfağı çatısı altında bir ilki daha hayata geçirildiği belirtildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuyla ilgili açıklamasında, bölgedeki hayvan üreticileri, süt ürünleri üreticileri ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile görüştüklerini ve iş birliği yaptıklarını belirtti.

Karavezirler, “Böyle bir bölgede görev yaptığım için yine gururlandım. Dayanışma ruhunu kaybetmediğimizi görmek mutluluk verici” dedi.

Karavezirler, hellim ve nor üreten Gülgün Süt Ürünleri ile Beyköy Halisköy Süt Ürünleri’ne, süt bağışında bulunan hayvan üreticilerine ve iş birliği yapılan Süt Endüstrisi Kurumu’na teşekkür etti.

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