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Değirmenlik bölgesinde dere ıslahı çalışmaları yerinde incelendi

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Değirmenlik bölgesinde dere ıslahı çalışmaları yerinde incelendi
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün (02.10.2018), Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Karayolları Müdürü Serhan Kazmacı ve ekipleri ile birlikte belde köylerinde yapılan dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Karayolları Dairesi ile sürekli ve koordineli bir şekilde çalışma içerisinde olunacağını vurguladı. 

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin’in, İlçe Müfettişi Songül Lakadamyalı ve İnşaat Bölümü çalışanı Osman Refik ile birlikte Başkan Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etmesiyle başlayan gün ilk olarak Değirmenlik İlkokulu’nun ziyaretiyle başladı.

Okul ziyaretinin ardından Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve tekniker Onur Angın ile buluşan ekip, Cihangir, Çukurova, Düzova, Kalavaç ve Minareliköy’e giderek, belediye ekiplerinin derelerde yapmış olduğu ıslah çalışmalarını denetlediler.

GÜLTEKİN: “YAPILAN İŞLER OLDUKÇA BAŞARILI”

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, yapılan işleri oldukça başarılı bulduğunu belirtirken, bu tür hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sorunları yerinde inceleyerek, çözülmesi konusunda yerel yönetimler ile birlikte çalışmaya devam edeceklerine değinen Gültekin, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i tebrik etti ve yapılan işlerin devamını diledi.

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