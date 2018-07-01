Değirmenlik Belediyesi’nden temizlik ve ilaçlama seferberliği

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde genelinde gerçekleşecek olan ve Yiğitler’den başlatılan temizlik seferberliği ve ilaçlama için kolları sıvadı

Değirmenlik Belediyesi’ni yeni bir yapılanma ve sistem için hazırlayan Ali Karavezirler, Cuma günü İdare Amiri ve şube sorumluları ile birlikte Dilekkaya’dan başlayarak, Yiğitler’e kadar, başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Mandıra yollarında yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Karavezirler, gerekli müdahaleleri de yaparak, her şeyin en iyi şekilde ve eksiksiz tamamlanması konusunda çalışanlarına talimat verdi. Karavezirler, Dilekkaya-Vadili arası ova ve mandıra yollarını da denetledi.

“Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır” şeklinde konuşan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kendisinin sürekli sahada olacağını, halkla iç içe çalışacağını ve seçim döneminde vermiş olduğu tüm sözleri tutacağını belirtti.