Değirmenlik Belediyesi’nden hummalı temizlik

Değirmenlik Belediyesi sınırı olan “Yusuf Çocuk” önünden başlayan temizlik çalışmaları “Erülkü Çemberi”ne, oradan da “Yonca Kavşağı”na ve “Ercan Çemberi”ne kadar devam etti

24 Haziran seçimleri sonrasında Değirmenlik Belediye Başkanlığı görevine çok hızlı ve enerjik bir şekilde başlayan Ali Karavezirler, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Ali Karavezirler dün, bir hafta önce Yiğitler köyünden başlatılan ve dün de devam eden temizlik seferberliğine katılarak, yapılan işleri yerinde inceledi.

Değirmenlik Belediyesi personelinin her yerde hummalı çalışmalarını hız kesmeden, hafta sonu da dahil olmak üzere sürdürdüğünün altını çizen Başkan Ali Karavezirler, bütün işlerin öngörülen tarihlerde tamamlandığını belirtti.

Temizlik Sorumlusu Halil Öztüccar ile birlikte saha çalışmalarını denetleyen Karavezirler, çalışan personelle de sık sık sohbet ederek, temizlik çalışmalarına katılan tüm personele teşekkür etti.

Değirmenlik Belediyesi sınırı olan “Yusuf Çocuk” önünden başlayan temizlik çalışmaları “Erülkü Çemberi”ne, oradan da “Yonca Kavşağı”nave “Ercan Çemberi”ne kadar devam etti.

Yürütülen temizlik çalışmalarında refüj içleri ve kenarları temizlendi. Ayrıca Balıkesir sahası yanı da temizlendi.

Başkan Ali Karavezirler, bu konuda bize yardımcı olan polis ekibine ve tüm belediye çalışanlarına performanslarından dolayı çok teşekkür etti.