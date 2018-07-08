banner107
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
3 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
10 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
22 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
324 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
38 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
23 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
78 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
203 0
banner82
banner147

Değirmenlik Belediyesi’nden hummalı temizlik

banner27

Değirmenlik Belediyesi sınırı olan “Yusuf Çocuk” önünden başlayan temizlik çalışmaları “Erülkü Çemberi”ne, oradan da “Yonca Kavşağı”na ve “Ercan Çemberi”ne kadar devam etti

Değirmenlik Belediyesi’nden hummalı temizlik
banner137

24 Haziran seçimleri sonrasında Değirmenlik Belediye Başkanlığı görevine çok hızlı ve enerjik bir şekilde başlayan Ali Karavezirler, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Ali Karavezirler dün, bir hafta önce Yiğitler köyünden başlatılan ve dün de devam eden temizlik seferberliğine katılarak, yapılan işleri yerinde inceledi.

Değirmenlik Belediyesi personelinin her yerde hummalı çalışmalarını hız kesmeden, hafta sonu da dahil olmak üzere sürdürdüğünün altını çizen Başkan Ali Karavezirler, bütün işlerin öngörülen tarihlerde tamamlandığını belirtti.

Temizlik Sorumlusu Halil Öztüccar ile birlikte saha çalışmalarını denetleyen Karavezirler, çalışan personelle de sık sık sohbet ederek, temizlik çalışmalarına katılan tüm personele teşekkür etti.  

Değirmenlik Belediyesi sınırı olan “Yusuf Çocuk” önünden başlayan temizlik çalışmaları “Erülkü Çemberi”ne, oradan da “Yonca Kavşağı”nave “Ercan Çemberi”ne kadar devam etti.

Yürütülen temizlik çalışmalarında refüj içleri ve kenarları temizlendi. Ayrıca Balıkesir sahası yanı da temizlendi.

Başkan Ali Karavezirler, bu konuda bize yardımcı olan polis ekibine ve tüm belediye çalışanlarına performanslarından dolayı çok teşekkür etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.