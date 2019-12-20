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Değirmenlik Belediyesi’nden eğitime katkı

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Değirmenlik Belediyesi, Değirmenlik Lisesi’ne yaptığı dersliklerin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek iki derslik inşa ediyor

Değirmenlik Belediyesi’nden eğitime katkı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, önceki gün ek derslik yapımı devam eden Cihangir-Düzova İlkokulu’nu ziyaret ederek, yerinde inceledi.
Değirmenlik Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yapmış olduğu katkılar çerçevesinde, Değirmenlik Lisesi’ne yapılan dersliklerin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek iki derslik yaptıran Başkan Ali Karavezirler ve Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyeleri, bu dersliklerin süratle tamamlanması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı, okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyeleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve tüm belediye çalışanlarına eğitime ve okullarına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, Başkan Ali Karavezirler de, çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri adına atılan tüm adımların kendisini mutlu ettiğini kaydetti.
 

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