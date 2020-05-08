banner411
banner69
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
21 0
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
21 0
 
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
49 0
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
37 0
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
138 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
93 0
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
189 0
banner440

Değirmenlik Belediyesinden annelere sağlık maskesi

banner27

Değirmenlik Belediyesi bu yıl kutlanacak olan “Anneler Günü”nde, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Kovid-19 salgını dolayısıyla, tüm annelere sağlık maskesi dağıttı.

Değirmenlik Belediyesinden annelere sağlık maskesi

 

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 10 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Karavezirler, tüm belediye meclis üyeleri ve tüm belediye personeli adına yayınladığı mesajda “Tüm anneleri kendi canımız kadar seviyoruz, tüm evlatların iyiliği için çalışıyoruz. Yeniden kucaklaşacağız! İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.

 

Yaşanan zor süreçte, halkın rehavete kapılmadan, kendilerinin ve çevresindekilerin iyiliği için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Karavezirler, sağlık maskeleri ile herkesin daha iyi korunabileceğine işaret etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.