Değirmenlik Belediyesinden annelere sağlık maskesi

Değirmenlik Belediyesi bu yıl kutlanacak olan “Anneler Günü”nde, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Kovid-19 salgını dolayısıyla, tüm annelere sağlık maskesi dağıttı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 10 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Karavezirler, tüm belediye meclis üyeleri ve tüm belediye personeli adına yayınladığı mesajda “Tüm anneleri kendi canımız kadar seviyoruz, tüm evlatların iyiliği için çalışıyoruz. Yeniden kucaklaşacağız! İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.

Yaşanan zor süreçte, halkın rehavete kapılmadan, kendilerinin ve çevresindekilerin iyiliği için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Karavezirler, sağlık maskeleri ile herkesin daha iyi korunabileceğine işaret etti.