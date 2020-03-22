Değirmenlik Belediyesi’nde koronavirüsle mücadele yoğunluğu

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali KaravezirlerKoronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yoğun geçen bir haftalık hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını Belediyenin Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan ile birlikte değerlendirdi.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZ TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YAPILIYOR”

Belediye Başkanı Ali Karavezirler: “Bu salgına karşı ilk çalışma yapmaya başlayan belediye muhtemelen biziz. 2020 Ocak sonunda Sağlık Bakanlığının çağrısı ile katıldığımız toplantıda bu virüsle mücadeleyi belediyemizin günlük gündemine dahil ettik.

Belediyemiz toplantıda alınan kararları yerine getirmede ve gerekli gördüğü alanlarda çalışma yapmada ortaya ciddi bir irade koyduk.

Daha sonraki süreçte virüsün ülkemizde görülmesi üzerine yapılan toplantılara katıldık Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulu’nun almış olduğu kararlar bağlamında üzerimize düşenleri eksiksiz yerine getirdik.

Belediyemizin tüm ilgili bölüm sorumluları ile konu hassasiyetle ele alınıp, sürecin en sağlıklı şekilde nasıl götürülebileceğini konuştuk.

Koronavirüsle mücadeledeki çalışmalarımızın tamamını çağdaş belediyecilik ve toplum sağlığı için yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Bu konuda ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüten Sağlık Şubesi ve personellerine, tüm çalışma arkadaşlarıma beldem ve ülkem adına teşekkür ederim.”

BÖLGEMİZDE HER YERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan ise Koronavirüs (Covid-19) sürecinde olan tüm gelişmeleri ve bugüne kadar Değirmenlik Belediyesi olarak çalışmaları anlattı.

Veteriner Hekim Şifa Berkan: 2020 Şubat başı itibariyle dünyada Çin ile başlayan Covid-19 salgının endişelerinin, önlemlere dönüşmesini sağlamaya başlayan Sağlık Bakanlığı nezdinde, bize verilen görev olan Ercan Havalimanında el antisepsisinin yapılmasını sağlayacak el dezenfektanlarının teminini, havalimanı ve sınırları içerisindeki devlet birimlerine ulaştırmaya ve bunu düzenli şekilde takviye etmeye başladık. Bu süreç başından şimdiye kadar bahsettiğimiz Ercan havalimanına ek olarak, belediye binalarımıza ve temizlik-sağlık çalışmalarını sürdüren ekiplere ve araçlarına da el antiseptikleri yanında maske ve eldiven desteklerini artırdık. Çalışan personelleriminiz sağlık güvenliği kapsamında gerekli kıyafet ve ekipman teminlerini gerçekleştirdik ve halen devam ediyoruz.

Virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine hızlıca dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Değirmenlik Belediyesi ekibinin çalışmalarına da anlatan Veteriner Hekim Şifa Berkan:

“10 Mart itibariyle ilk önce okullara verilen arayı değerlendirerek okul-kreş dezenfeksiyonu başlattık. Daha bu süreci tamamlamadan önlemlerin ciddiyetinin arttırılması ile camilerde, toplu taşıma araçlarında, belediye binalarımızda, karakollarda, bölgemizdeki öğrenci yurdunda dezenfeksiyon çalışmalarına geçtik. Bu yoğun ve karmaşık süreçte evde kalınması hükümetçe salık verilip, toplu yerlerin kapatılması ile şu an sadece açık olarak izinlendirilen işyerlerinin ''dış mekân'' dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyoruz. Sürecin süresinin belli olmaması nedeniyle imkanlarımızı ve enerjimizi doğru ve gerekli şekillerde sürdürebilir kılmak gayretindeyiz. Yine tüm bu süreçte bölgemizde bulunan ve orda çalışan tüm herkesin gerçekten risk aldığı Ercan havalimanında da hem iç alan hem de dış alan dezenfeksiyonlarına devam ettik. Özellikle uçak seferi olmadığı gece saatlerinde de dahil olmak üzere, ekip arkadaşımızın da özverisi ile defalarca dış alan dezenfeksiyonu yaptık.

Bu süreçte kişisel ev, apartman vs. gibi dezenfeksiyon taleplerine de, önerileri dikkate alarak çamaşır suyu ile gerekli dezenfeksiyon yapabileceklerini bildirdik. Bu bilgilerimize saygı duyan, kendi üzerine düşen görevi yapan herkese çok teşekkür ederiz.

Tüm bu yoğun süreçte, belediye olarak ulaşılabilir olduğumuzu, işimizin başında olduğumuz için biliyoruz. Bu nedenle bu süreçte yapılan işlemler ile ilgili, özellikle gözden kaçtı veyahut yapıldı/yapılmadı gibi kaygılara sahip vatandaşlarımızı rahatlatabilmemiz için bizlere ulaşabileceğini bildirmek isteriz.

Evinde kalamayan, kendini riske atarak işinin başında olan herkese karşı yapıcı olmak bu süreçte hepimizin vicdanına ve sağlığına daha iyi gelecektir.” dedi.