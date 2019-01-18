Değirmenlik Belediyesi zabıtalarına eğitim

Değirmenlik Belediyesi, halk sağlığı hizmetlerinde denetim hizmet kalitesini arttırmak amacıyla zabıtalarına eğitim verdi

Belediye çalışanlarına yönelik özel olarak tasarlanmış eğitimi Green Kitchen Direktörü, Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu, Şerife Altıoğlu ile birlikte verdi.

Değirmenlik beldesindeki işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bu bağlamda Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan’ın öncülüğünde, işyeri denetimlerini başlattı.

Zabıtaların aldıkları eğitim sayesinde etkili denetim yapabilecek duruma geleceklerini kaydeden Başkan Ali Karavezirler, denetimlere çıkan zabıtaları aldıkları eğitimden dolayı tebrik etti.

Bölgenin kalkınması ve belde halkının belediye çalışanlarına olan güveninin artması için gerekli denetimlerin bundan böyle daha kaliteli yapılacağını ifade eden Karavezirler, halkın da bu denetimlerle ilgili sürekli bilgilendirileceğini söyledi.

Green Kitchen Direktörü, Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu ise Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkan’a teşekkür ederek, Eğitim Modül içeriğini şu şekilde açıkladı:

Kafe, restoran, toplu yemek hizmeti veren işletmeler ve market, süpermarketlerin taşıması gereken asgari şartlar ve denetlenmesi. Berber, kuaför, güzellik salonu ve sağlıkla ilgili hizmet veren işletmelerin taşıması gereken asgari şartlar ve denetlenmesi. Kamu alanlarının genel kullanım, tuvalet ve lavabolarının taşıması gereken asgari şartlar. Endüstriyel üretim yapan (süt, et işleme, un fabrikası, fırın vb.) işletmelerin taşıması gereken asgari şartlar ve denetlenmesi. Kişisel hijyen uygulamaları ve kişisel hijyenin denetlenebilmesi.

Değirmenlik Belediyesi zabıtaları eğitim sonunda modüler programla ilgili K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı sertifikalarını 2 günlük ayrı oturumda aldılar.