banner255
banner69
GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
113 0
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
52 0
 
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
13 0
78 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
175 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
46 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
54 0
banner374

Değirmenlik Belediyesi sigortalandı

banner27

Değirmenlik Belediyesi sigortalandı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler 7.1.2020, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile 012/2019 sayılı Değirmenlik Belediyesi’ne ait değerlerin korunması amacıyla; “Çalışanların Ferdi Kaza Sigortası”, “Yangın ve Kasa Sigortası” ile “Third Party ve Kasko Sigorta” hizmet alınmasına yönelik sözleşmeye imza attı.

Başkan Ali Karavezirler sözleşmeyi, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu ile imzaladı.

Bu arada Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Göksel R. Saydam ise “KKTC VERGİ HUKUKU ÖZETLERİ” adlı kitabını Karavezirler’e takdim etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.