Değirmenlik Belediyesi sigortalandı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler 7.1.2020, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile 012/2019 sayılı Değirmenlik Belediyesi’ne ait değerlerin korunması amacıyla; “Çalışanların Ferdi Kaza Sigortası”, “Yangın ve Kasa Sigortası” ile “Third Party ve Kasko Sigorta” hizmet alınmasına yönelik sözleşmeye imza attı.

Başkan Ali Karavezirler sözleşmeyi, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu ile imzaladı.

Bu arada Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Göksel R. Saydam ise “KKTC VERGİ HUKUKU ÖZETLERİ” adlı kitabını Karavezirler’e takdim etti.