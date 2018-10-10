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Değirmenlik Belediyesi sel mağdurlarının yaralarını sarıyor

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Değirmenlik Belediyesi ekipleri, evlerini su basan vatandaşların, evlerinin içindeki suyun tahliyesi ve evlerin temizlenmesi konusunda canla başla çalışıyorlar

Değirmenlik Belediyesi sel mağdurlarının yaralarını sarıyor
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Mesarya bölgesine düşen şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan sel baskınları Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Kırıkkale, Dilekkaya, Erdemli ve Yiğitler’deki vatandaşları büyük zarara uğrattı.

Dün akşamdan beri belediye ekipleri ile köylerde, halkın yanında olan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bugün ise, yaşanan sel felaketinin hasarlarını yerinde incelemek için Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ve ekibi ile birlikte yeniden köylere gitti.

Dilekkaya’dan başlayan incelemeler, sel felaketinden en çok etkilenen köy olan Erdemli’ye, ardından da Kırıkkale ve Yiğitler’de sürdü. Köylerdeki incelemelerde Başkan ve Kaymakam’ın yanında muhtarlar da vardı.

Dün akşam saat 18:00 itibarı ile köylere giden Başkan Ali Karavezirler, mağdur vatandaşlarla tek tek görüşerek, Değirmenlik Belediyesi’nin ilk andan itibaren hızlı bir şekilde halka yardım ettiğini belirtti.

Öte yandan Değirmenlik Belediyesi ekipleri ise, evlerini su basan vatandaşların, evlerinin içindeki suyun tahliyesi ve evlerin temizlenmesi konusunda canla başla çalışıyorlar.

Başkan Ali Karavezirler, Erdemli’de 7 evin, Kırıkkale’de ise 3 evin büyük hasara uğradığını belirtirken, avluların ve köy meydanlarının ekipler tarafından temizlendiğini, Kırıkkale-Erdemli yolunda ve ağıllar bölgesindeki yollarda Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin kepçesi ve greyderi yolları açarken, silindir ile de yollar düzeltildi.

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