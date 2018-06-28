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Değirmenlik Belediyesi'nde Karavezirler dönemi başladı

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Değirmenlik Belediyesi Başkanlığı görevindeki 3. Dönemini tamamlayan Osman Işısal bugün (28.06.2018) koltuğunu Ali Karavezirler’e devretti. Başkanlık binasında gerçekleşen devir teslime yeni Başkan Ali Karavezirler, yeni seçilen 12 meclis üyesi ile birlikte katıldı

Değirmenlik Belediyesi'nde Karavezirler dönemi başladı
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KKTC’de 24 Haziran 2018’de yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonucunda Değirmenlik Belediyesi’nde yeni bir dönem başladı.

Değirmenlik Belediyesi Başkanlığı görevindeki 3. Dönemini tamamlayan Osman Işısal bugün (28.06.2018) koltuğunu Ali Karavezirler’e devretti. Başkanlık binasında gerçekleşen devir teslime yeni Başkan Ali Karavezirler, yeni seçilen 12 meclis üyesi ile birlikte katıldı.

12 yıllık Değirmenlik Belediye Başkanlığı görevini Ali Karavezirler’e devreden Osman Işısal, Karavezirler’e ve meclis üyelerine başarılar dileyerek, belediye personeli ile el sıkışıp vedalaştı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Osman Başkana,Değirmenlik Belediyesi ve Beldesine 12 yıl boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Önümüzdeki 4 yıl boyunca Değirmenllik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise görevindeki ilk gününe yoğun toplantı gündemiyle başladı. Karavezirler, 12 meclis üyesi ile yaptığı uzun soluklu toplantının ardından, belediyenin şube sorumluları ve usta başları ile de toplantı gerçekleştirdi. Karavezirler tüm personelline başarılar diledi.

2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde partilere göre belediye meclisi üyeleri:

CTP     Tahir Irız

CTP     Mustafa Canbaz

CTP     Ulaş Erzen

CTP     Arzu Miyase Babahan

CTP     Mustafa Şehitoğlu (As Başkan)

CTP     Ayşe Betmezoğlu

UBP    Yakup Karşılı

UBP    Hasan Güneşel

UBP    Hasan Kunt

UBP    Salih Kargı

UBP    Mustafa Uzunsaf

YDP    Ahmet Erbay

Ali Karavezirler kimdir?

1966 yılında Cihangir’de doğdu. Lise öğrenimini Sedat Simavi Meslek Lisesi’nde tamamladı. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevini yaptı.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nde 10 yıl başkanlık yaptı ve başkanlık yaptığı dönemde kulübü Süper Lig’e çıkarmayı başardı.

2010 yılından 2017 yılı Haziran ayına kadar KTFF Asbaşkanlık görevini yürüttü. 1989 yılından beri elektrik müteahhidi olarak çalışmakta, 14 Haziran 2015’ten beri CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Mali Sekreter olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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