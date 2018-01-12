Değirmenlik Belediyesi araç filosu genişliyor!

Değirmenlik Belediyesi, mevcut araç filosuna yenilerini ekledi. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın, Belediye Meclisi’nin de kararıyla ihaleye çıkarak aldığı yeni çöp arabası ve 2 kişilik modern cenaze arabası hizmete hazır.

Başkan Osman Işısal, “003/2017 İhale No’lu Çöp Kamyonu ve Cenaze Aracı Alımı İhalesi” içinTrucksTradingLtd Direktörü Serkan Benzinci ile imzalamış olduğu anlaşma sonrasında, açıklama yaptı. Osman Işısal, belediye olarak halka daha iyi, daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çöp arabası filosunu arttırdıklarını, ayrıca, mevcut tek kişilik cenaze arabasının 2 kişilik cenaze arabasıyla yenilendiğini kaydetti.