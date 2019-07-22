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Değirmenlik beldesinde topografik ölçümler yapılıyor

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Değirmenlik beldesinde topografik ölçümler yapılıyor
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Değirmenlik Belediyesi hudutları içerisinde “Nivelman Hizmeti Alımı 2. Etap İhalesi”nin sözleşmesi bugün (22.07.2019), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Pro-Map Topgrafya Ltd. Direktörlerinden Çağan Akansu tarafından imzalandı. 
Başkan Ali Karavezirler, imzalanan sözleşmenin kanalizasyon projesi için bir ön hazırlık olduğunu belirterek, alınan nivelman hizmeti ile bölgenin topografik ölçümlerinin elde edileceğini kaydetti
Sözleşme gereğince Balıkesir, Cihangir, Gökhan, Düzova ve civarında, toplamda 100 kilometrelik alanın topografik ölçümleri yapılacak.

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