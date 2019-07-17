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Değirmenlik beldesinde kanalizasyon planlaması yapılıyor

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Değirmenlik beldesinde kanalizasyon planlaması yapılıyor
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Değirmenlik Belediyesi’ne atık sular konusunda danışmanlık yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Nevzat Öznel, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve İmar Şubesi personeli Fikrîye Bekâr ile birlikte, kanalizasyon projesi ön hazırlığı, su ve drenaj çalışmaları için köyleri gezdi.

Başkan Ali Karavezirler, İnşaat Yüksek Mühendisi Nevzat Öznel ile gittiği Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler’de köy muhtarları ve halkla biraraya gelerek, kanalizasyon projesi ve nivelman (topoğrafya) hazırlıklarını aktardılar.

Nevzat Öznel’e Değirmenlik Belediyesi’ne ve beldesine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler, yerinde yapılan incelemeler sonucunda ve vidanjör hizmetinin yoğun olduğu yerlerin tespiti ile verilerin oluşturulacağını kaydetti.

Karavezirler, İnşaat Yüksek Mühendisi Nevzat Öznel ile birlikte belde halkıyla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Atık su sorununun sık görüldüğü evler ve bölgelerin tespitinin ardından, nivelman (topoğrafya) projesinin hazırlanacağını belirten Ali Karavezirler, bunun ardından merkezi arıtma sisteminin kurulup kurulmayacağının kararlaştırılacağını söyledi.

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