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Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi

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Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
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Önceki gün meydana gelen ve dün gece ortaya çıkan 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayetinin ardından rahatsızlanarak kalp krizi sonucu yaşamını yitiren minik Ercan’ın dedesi Tahir Lord (64) son yolculuğuna uğurlandı.
Lord, Gönyeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 13.30’da Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.  
Tahir Lord’un eşinin zaman zaman fenalaşarak baygınlık geçirdiği gözlendi.
Defin işleminin ardından mezara çiçekler sunuldu, din görevlisinin dua okuması ve helallik alınmasının ardından, Lord’un ailesi kabristanlıkta taziyeleri kabul etti

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