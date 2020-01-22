Debbağ’a son veda

75 yaşında hayata veda eden Özkan Debbağ için sevenleri camiye sığmadı, gözyaşları hiç durmadı

Lefkoşa'nın simalarından, Çetinkaya kulübünün eski futbolcusu Özkan Debbağ dün son yolculuğuna uğurladı. 75 yaşında hayata veda eden Özkan Debbağ için dün önce Çetinkaya Kulübü'nde tören düzenlendi. Debbağ’ın cenazesi daha sonra Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne getirildi. Özkan Debbağ’ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Sevenleri Debbağ’a son görevlerini yerine getirmek için mezarlığa akın etti. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, kalabalık camiye sığmadı. Debbağ, gözyaşlarının dinmek bilmediği cenaze töreninin ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verildi.